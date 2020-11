Mutmisstänkt kommunal chef i Sundsvall attesterade utbetalningar till sin egen klubb

Totalt handlar det om drygt 80 000 kronor, visar SVT:s granskning. Uppgifterna kommer som en överraskning för styrelseordföranden i det kommunala bolaget.

– Jag kände inte till det här förrän ni begärde ut fakturorna och jag fick en kopia på det, säger Johan Nikula, styrelseordförande.

Mot kommunens riktlinjer

Från 2010 till och med i år har den aktuella idrottsföreningen fått drygt 80 000 kronor i sponsring. Som referens på fakturorna har den mutmisstänkte chefens namn stått.

– Mot bakgrund av kommunens riktlinjer och en gnutta sunt förnuft, så är det olämpligt agerande, säger Johan Nikula.

Sponsring till egna klubben

Det framgår att sponsringen gällt reklamplats på klubbtröjor och skyltplats. I klubben var också anhöriga till chefen tävlingsaktiva.

– Det är dåligt omdöme och den förre vd:n har suttit på två stolar.

Styrelseordföranden tycker att uppgifterna kan vara intressanta för polisen att ta del av.

– Det här finns inte med i det vi lämnat och jag tänker att det här borde komma polismyndigheten till del som ett ytterligare material i deras utredning, säger Johan Nikula.

”Åsidosatt attestreglerna”

Fem gånger har chefen själv slutattesterat fakturorna, det vill säga godkänt dem för betalning. Två av de åren var han samtidigt ordförande i klubben som fick pengarna, något som Johan Nikula menar bryter mot attestreglerna.

– Det försämrar läget. Här har man åsidosatt attest- och utanordningsinstruktionen som finns internt i bolaget.

Få klubbar utvalda

Totalt har runt 15 idrottsklubbar fått stöd av bolaget under åren från 2012 och framåt.

Det största stödet har gått till klubben där den tidigare chefen haft intressen. Enligt SVT:s uträkning har en tredjedel av det utbetalda stödet till mindre idrottsföreningar, gått till den aktuella klubben under de angivna åren.

Vi har sökt den före detta chefen per telefon och frågat om bakgrunden till utbetalningarna till klubben. Han har svarat oss via sms, men inte på just den frågan.