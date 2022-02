Nya sanktioner kan slå mot ryskägda Kubal

Kubal ägs av den ryska koncernen Rusal, men 2018, vid de senaste sanktionerna var det storägaren i Rusal, oligarken Oleg Deripaska, som var målet för sanktionsåtgärderna. Deripeska är en stormrik affärman som uppges vara nära knuten till president Putin.

Nu handlar det om storpolitik och frågan är om sanktionerna blir hårdare och bredare den här gången.

”Alla sanktioners moder”

Krisen gäller Ukraina, och skulle Ryssland ge sig på någon form av invasion hotar USA med omfattande åtgärder; ”alla sanktioners moder”, har det talats om.



Men hur drabbas Kubal i Sundsvall om sanktionerna blir verklighet? Det är en fråga som ännu inte har något svar.



Från huvudkontoret i Ryssland är man kortfattad i sin kommentar: ”All references to sanctions are purely based on speculation and as such we cannot comment on them” står det i ett mail till SVT Västernorrland-

Situationen är också ett bekymmer för Sundsvalls kommun. Kubal är en stor arbetsplats i kommunen med 450 anställda och har funnits i Sundsvall sedan 1940-talet.

Beredda att agera

- Vi följer utvecklingen noga, säger Bodil Hansson (S), kommunalråd

Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, säger till SVT att kommunen följer utvecklingen noga.



– Vi är beredda att agera, och vi har fortlöpande kontakter med företagsledningen och facket på Kubal, säger hon.



Bodil Hansson tillägger samtidigt att OM sanktioner skulle bli verklighet, kommer det bli en fråga för regeringen.

I övrigt vill hon inte kommentera situationen, utan menar att frågorna måste besvaras av Kubal.

Ryskt...eller brittiskt?

En avgörande kan vara hur ryskt Kubals ägare Rusal egentligen är. Det är numera En+ Group som äger den största andelen i Rusal, ett

brittiskt-ryskt jätteföretag med runt 100 000 anställda i världen.



Efter sanktionerna för fyra år sedan tvingades storägaren Deripaska lämna styrelsen och minska sitt ägande i bolaget.

Sveriges enda aluminiunsmältverk ligger vid den södra infarten till Sundsvall. Man var mycket nära att tvingas stänga ner anläggningen i samband med sanktionerna 2018. Nu kan liknande åtgärder åter hota produktionen

En+ Group är världens största aluminiumproducent i världen – utanför Kina.



Hör Mats Andersson, produktionschef och styrelseledamot i Kubal i klippet.