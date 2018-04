Olaglig dödsdrog reas ut på nätet

– Fentanyl är en oerhört stark drog. Man brukar säga att den kan vara upp till 100 gånger starkare än vanligt morfin, säger Robert Öhman, sektionschef för polisens underrättelseverksamhet i polisregion Nord.

Olika varianter av fentanyl kallas fentanylanaloger och den substans som orsakat flest dödsfall i Sverige är cyklopropylfentanyl. Den orsakade 60 dödsfall under andra halvåret 2017.

Reporter erbjuds droger av ”toppkvalitet”

Fentanyl finns lättillgängligt på nätet. När SVT:s reporter testade att köpa fentanyl på en nätshop fick han genast kontakt via en livechat:

”Hi, my name is Lena. How can I help you today?”

Enligt live-chatten levereras beställningar till Sverige varje vecka från Frankrike och Ukraina. På frågan om det var något problem med varan eftersom den reades ut var svaret:

”No problem. All are top quality and purity.”

Men enligt polisen finns det en anledning till att drogen reas ut. När en variant av fentanyl har blivit narkotikaklassad tar säljaren hjälp av kemister som ändrar i molekyluppsättningen för att skapa en ny, laglig variant.

Säljer billigt innan det blir olagligt

– I takt med att det blir narkotikaklassat skyndar man sig att sälja ut preparaten till billigt pris, vilket gör att det blir toppar i narkotikarelaterade dödsfall, säger Robert Öhman.

När SVT:s reporter skriver i live-chatten att han vill köpa 100 gram fentanyl, men vill ha det 150 dollar billigare, trots att varan redan är nedsatt, visar det sig fullt möjligt:

”Then we have to place your order via email”, svarar supporten.

Eftersom varje enskilt preparat måste narkotikaklassas enligt svensk lagstiftning har polisen svårt att komma åt droghandeln över internet.

– Det är en katt- och råttalek, där polisen alltid ligger steget efter. Man behöver komma mot generella klassningar istället för klassning av enskilda preparat, menar Robert Öhman.