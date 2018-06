Ovanligt lugnt i trafiken

Midsommarhelgen brukar ju vara en trafikintensiv helg med många olyckor på vägarna, men hittills har trafiken denna midsommarafton varit lugn.



Bara några smärre olyckor har rapporterats in under dagens lopp.



Många tycks ha valt att resa till sina midsommarmål redan under gårdagen.



– Det var intensivare trafik under torsdagen, säger polisens talesperson Börje Öhman.

Antalet incidenter och olyckor var också fler under gårdagen.



Det har även varit en stillsam dag på brottsfronten.

Hittills, får väl tilläggas.

– Vi får hoppas på ”polisväder”, säger Börje Öhman.



Vilket på vanlig svenska skulle betyda regn och allmänt rusk – avkylande väder som inte stimulerar till vare sig busliv eller överkonsumtion av alkholhaltiga dryckor i offentlig miljö.