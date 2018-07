Branden i Norrmossaflon släckt

iThomas Åslin, inre befäl vid räddningstjänsten i Medelpad, berättar under onsdagsmorgonen att den senaste tidens prövningar med framför allt många och stora skogsbränder runtom i Västernorrland är över, för tillfället i alla fall.

– Vi ligger faktiskt otroligt bra till och har ingen pågående insats i länet just nu. I morse lämnade vi över bevakningen av Norrmossaflon till markägaren SCA, säger han.

Många bränder efter åska

Branden på Norrmossaflon startade den 7 juli och såväl hemvärn som helikoptrar sattes in i bekämpningen. Många andra skogsbränder härjade också under veckan som följde, inte minst efter att åskan drog in under fredagen.

Och som det inte vore nog med bränder har räddningstjänsten behövts i andra sammanhang, till exempel i måndags då en svår trafikolycka i Ånge krävde tre liv, samtidigt som en kvinna drunknade i Härnösand.

Skickar sju man

Räddningstjänsterna i Medelpad och Höga Kusten-Ådalen sattes i stabsläge med gemensam ledning i Sundsvall i fredags och enligt Åslin fortsätter man så i alla fall till torsdag kväll. Fokus ligger nu på återhämtning och framför allt de svåra bränderna i grannlänen.

– Vi har redan skickat två befäl till Ragunda och i kväll kommer vi skicka fem man till dit för en kraftsamling i natt då det är lite svalare och fuktigare, säger Åslin.

– Vår organisation mår bra och vi klarar av att avvara en del resurser men samtidigt är det en avvägning för det kan ju snabbt hända något.