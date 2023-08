Rektorn på Arenaskolan om elevernas mobilprotest: ”För elevernas bästa”

Det finns nu två högstadieskolor i Timrå som har förbjudit mobilanvändande under hela dagen, alltså inte bara under lektionstid. Frågan om mobbning och trakasserier via telefonen har varit uppe men problemen har inte varit avgörande, menar rektorn, Annelie Granö Sörell.

– Det här beslutet fattade vi för elevernas bästa. Elever når bättre resultat utan telefon visar forskning. Samtidigt är det ju fantastiskt att vi har elever som engagerar sig och kommer med argument över vad de kommer att sakna, säger hon.

160 namnunderskrifter

Hittills har tjejernas namninsamling samlat över 160 namn som protesterat. På skolan går 430 elever så det är en bit kvar till en majoritet som är emot förbudet.

I klippet nedanför berättar eleverna varför de är missnöjda med förbudet.