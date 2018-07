Branden på Burberget i Ljustorp under torsdagen. Foto: Margareta Åhlin

Risk för spridning av Ljustorpsbranden

Skogsbranden på Burberget i Ljustorp, Timrå kommun, var under fredagsförmiddagen ännu inte under kontroll.

– Vi är lite rädda att den ska sprida sig under dagen, säger räddningstjänstens inre befäl Lasse Dolk.