Sanktioner hot mot ryskägd jätte i Sundsvall – regeringen inkopplad

– Det är ett allvarligt läge, medger Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall. Hon säger att kommunen har fortlöpande kontakter med företagsledningen och de fackliga företrädarna kring utvecklingen.

Regeringen är också inkopplad – näringsdepartementet är insatta i situationen och följer utvecklingen noga.

Allt ska nu gå via Ryssland – tyst från Kubal

Till SVT säger företrädare för Kubal att man inte kan kommentera utvecklingen, all information ska nu gå via huvudkontoret i Ryssland.

Vi har på olika sätt försökt nå pressansvariga för Rusal i Moskva, men återkopplingen därifrån har uteblivit



– Vi är beredda att kliva in om något dramatiskt skulle hända, säger Bodil Hansson, men utan att vilja gå närmare in på vilken typ av åtgärder det skulle kunna handla om.

Kubal illa ute 2018

Marken gungade rejält under Kubal under sanktionerna för fyra år sedan. Då var det sanktioner som riktades mot olika ryska oligarker, stenrika affärsmän i Ryssland. Kubal ägs ju av koncernen Rusal där Oleg Deripaska, utpekad som nära knuten till president Putin, var storägare.



Kubal var i samband med sanktionerna bara dagar från att behöva stänga ner hela smältverket.



Sanktionerna 2018 tvingde Deripaska att krympa sin ägarnandel och lämna centrala styrelseposter.



Den här gången är sanktionerna riktade brett mot ryska intressen. Det kan alltså bli än tuffare för Kubal i Sundsvall den här gången, men Bodil Hansson vill inte spekulera i eventuella effekter för aluminiunjätten.