Skatteverket om dödförklarade Örnsköldsviksbon: ”Det är hemskt men väldigt ovanligt”

Vid varje dödsfall i Sverige ska ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg fyllas i av läkare. Dödsbeviset ska lämnas till Skatteverket och i vissa fall till Polisen. Dödsorsaksintyget kan skickas in via en digital intygstjänst eller via post till Socialstyrelsen.

Den första oktober gjorde Socialstyrelsen om rapporteringen om dödsorsaker. Tjänsten på sajten upphörde och istället hänvisas till Ineras elektroniska tjänst.

Då e-tjänsten hos Socialstyrelsen inte kan användas för dödsfall där personnummer eller samordningsnummer saknas hänvisar de till pappersblanketter i dessa fall.

Det går alltid att rapportera genom att skicka in dödsorsaksintyg och dödsbevis på papper till respektive myndighet.

källa: Socialstyrelsen