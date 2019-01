Jättegranat inlämnad till polisen

Under fredagen avslutades amnestin för explosiva varor där polisen samlat in pyrotekniska artiklar. Polisen bedömer att man samlat in runt 40 kilo sprängmedel i länet – varav hälften lämnats över till bombskyddet då det bedömts som riskabelt att hantera.

I går avslutades den första amnestin i Sverige för explosiva varor. De som hade explosiva varor hemma som handgranater utan licens har kunnat lämna in sprängmaterial anonymt till polisen. Henrik Mähler, som är ammunitionsföreståndare och gruppchef på polisen i Sundsvall, berättar att polisen hoppats på att personer i den organiserade brottsligheten skulle ta chansen att lämna ifrån sig farliga sprängmedel utan att riskera straff. – I bästa fall får vi in kriminellt som kommer bort från den miljön, säger han. Hittat granater Polisen i Västernorrlands län beräknas ha fått in omkring 40 kilo sprängämnen där även granater påträffats. – De här granaterna är ju kanske lite mer omfattande än vad vi har trott även om det var två, tre stycken, säger han. Får vara anonym Om man frivilligt kontaktade Polismyndigheten hade man rätt till att vara anonym. Polisen skickades direkt till platsen för att ta hand om den explosiva varan. Amnestin för explosiva varor har pågått sedan den 15 oktober 2018 till den 11 januari 2019. Dela Dela

