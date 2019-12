Sundsvallsbron blir gratis tidigare än beräknat

Sundsvallsbron finansieras delvis av bilisterna själva som får betala en avgift när de kör över bron. När bron invigdes räknade man med att det skulle ta 35 år innan bron var färdigbetald. Men det verkar gå snabbare.

– Det är mer trafik än vi väntat oss. Får vi in mer pengar är ju tanken att man tar bort avgiften, säger Magnus Lundberg, projektledare på Trafikverket.

Hur mycket tidigare Sundsvallsbron blir gratis att åka över är däremot ingenting som Magnus Lundberg vågar svara på i nuläget.

Beräknas slå rekord i år

Förra året inkom det sammanlagt ungefär 43 miljoner kronor i brointäkter vilket slog rekord. Enligt transportstyrelsens statistik kring brointäkter beräknas Sundsvallsbron slå ett nytt rekord.

Under perioden januari till oktober i år har man fått in cirka 41 miljoner kronor i broavgifter. Att jämföra med cirka 32 miljoner kronor under samma period i fjol.