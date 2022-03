Möte på residenset om totalförsvaret i Västernorrland: ”Samverkan är viktigast”

Ledningarna för länets kommuner, regionen och chefen för norra militärregionen bjöds under onsdagen in till ett möte på residenset i Härnösand. Syftet var att försöka få en samlad bild av situationen just nu med anledning av kriget i Ukraina. I videon berättar deltagarna om det viktigaste som lyftes på mötet.