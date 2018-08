Utredning om mordförsök fortsätter

Under lördagen hittades en man med svåra bröstkorgsskador i en villa i Ortviken, Sundsvall. Polisen utreder det hela som mord- alternativt dråpförsök.

Den skadade mannen vårdas fortsatt på sjukhus och polisen förhör honom under söndagsförmiddagen.

Polisens tekniker har slutfört sin undersökning av brottsplatsen och avspärrningarna runt villan hävdes under lördagskvällen. Utredare fortsätter sin dörrknackning i området under söndagen. Kompletterande förhör kommer också att hållas under dagen med vittnen och andra personer som kan ha information att lämna.

Polisen har i nuläget ingen skäligen misstänkt i fallet och vill inte lämna några detaljer om händelseförloppet.