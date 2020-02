Vårdförbundet: ”Regionen borde satsa på egen personal”

– Med bättre löner och bättre lönespridning bland våra yrkesgrupper, vill fler jobba inom regionen. På så sätt kan vi halvera kostnaderna, menar Kenneth Byström, vice ordförande i Vårdförbundet i Västernorrland.

Enligt honom är egen personal hälften så dyr som hyrd personal. Men arbetsgivaren vill inte se några höjda löner, utan menar att det är bemanningskostnaderna, som under 2019 slutade på 392 miljoner, som måste åtgärdas. Under tisdagens presskonferens presenterades ett förslag för att minska kostnaden för hyrpersonal med 100 miljoner under 2020.

