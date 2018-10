Voon hoppas på företagsrekonstruktion

Förra veckan aviserade Voon, Vård och omsorg i Norrland, att man måste få in fyra miljoner kronor till i dag måndag, annars skulle man tvingas begära sig i konkurs.

Målet på fyra miljoner nåddes inte under helgen – enligt ordförande Nils-Gunnar Molin hade drygt 1,2 miljoner kommit in sent på söndagen – men styrelsen tog ändå beslut att inte gå vidare med konkursspåret utan i stället se om det går att göra en företagsrekonstruktion. På onsdag kommer Voons representanter att träffa en juristfirma.

Känner tacksamhet

– Vi känner otroligt tacksamma och ödmjuka över den enorma generositet som ni alla visar oss och vår verksamhet. Vi ger inte upp! Vi vill dock betona att detta inte innebär att allt ordnar sig. Utan att detta är vår fortsatta strategi för en ekonomi i balans och där vi kan fortsätta att ge våra medborgare den vård de behöver och förtjänar, säger Molin i ett pressmeddelande.

Regionen har underrättats om de nya planerna. Under fredagens regionsstyrelse kom frågan om anstånd för Voons skuld på drygt 800 000 kronor inte upp för politisk prövning.