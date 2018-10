Krisen för Voon – Skulderna större än redovisat

Redan i augusti redovisade Voon ett underskott på 3,3 miljoner vilket i praktiken innebär att vårdcentralen fram till dess haft utgifter på 116 kronor för varje intjänad hundralapp.

Skulderna till olika leverantörer uppgick då till 1,4 miljoner.

Anstånd med betalningar

SVT Västernorrland har tagit del av den redovisning som Voon skickade in till Region Västernorrland och som låg till grund för deras begäran om anstånd med att betala sina räkningar till regionen. Det rör de kostnader för läkemedel, lab och röntgen som den medlemsägda vårdcentralen i Sollefteå löpande köper in via regionen.

I brevet skriver Voons vd, Kerstin Brandelius och styrelseordföranden Nils-Gunnar Molin:

– För att kunna klara likviditeten ansöker vi om anstånd med betalning av dessa kostnade under juni-december 2018 för att sedan under 2019 i dialog med Region Västernorrland få till stånd en uppgörelse om delbetalningar under 2019.

Pekar åt fel håll

De ekonomiska problemen i Voon har dock inte uppstått plötsligt utan har varit kända ända sedan i våras när ledningen för Region Västernorrland hade en ekonomisk uppföljning med den nystartade vårdcentralen. Siffrorna pekade redan då åt fel håll och regionen begärde då en ekonomisk åtgärdsplan. Regionen ville ha klarlagt hur vårdcentralen skulle överleva på sikt.

I den redovisning som Region Västernorrland fått in nu under hösten fokuseras inte så mycket på besparingar. Istället har ledningen för Voonlsagt fokus på att öka intäkterna genom fler listade patienter och fler andelsägare á 10 000 kronor per andel.

Fler krav på väg in

Resultatet har blivit en akut ekonomisk kris. Pengarna räcker inte till att betala räkningar och det är en situation som riskerar att förvärras.

Förra veckan när Region Västernorrland betalade ut den månatliga kapiteringsersättningen till Voon kvittades skulden på 830 000 kronor. Istället för 2,6 miljoner betalades bara 1,75 miljoner ut och den situationen riskerar att upprepas även vid nästa månadsskifte då ytterligare räkningar för läkemedel, lab och röntgen ska betalas. Skulderna inför nästa månadsskifte som ännu ej förfallit är på 727 000 kronor och krav på ytterligare 400 000 är på väg in.