Rättegången mot Västeråsnätverket: 23-åring pressades att förklara miljonbelopp

Under tisdagen pressades en 23-årig Västeråsare angående stora summor pengar som flödat in och ut på hans konto under tre års tid.

– Jag har suttit häktad länge och kan inte minnas varenda summa ni räknar upp flera år tillbaka, sa Västeråsaren till rätten.

I samband med en misshandel på Bjurhovda i slutet på mars förra året uppdagades en stor utpressningshärva som blev startskottet på en av Västerås största polisutredningar. Ett tjugotal personer blev snart misstänkta för en rad grova brott. Bland annat en 23-årig Västeråsare. I hans lägenhet hittade polisen bland annat en Rolex klocka, två diamanthalsband samt runt 20 000 kronor i kontanter. Utredarna fick snart anledning att granska flera av de misstänkta personernas bankkonton. En granskning som skulle leda till att utredningen växte ytterligare. De kunde hitta en rad transaktioner som under flera års tid passerat, in och ut, på de misstänktas konton. Sammanlagt rör det sig om miljonsummor och flera av personerna är nu även misstänkta för näringspenningtvätt och näringstvätt, grovt brott. Över 2 miljoner kronor hade passerat den 23-årige mannens konto. Åklagarna menar att pengarna ofta lämnade mannens konto samma dag som de kom in, vilket tyder på att han ägnat sig åt näringspenningtvätt. Under början av den här perioden var mannen arbetslös men anställdes senare. 23-åringen nekar till alla brottsmisstankar och menar att han lånat och lånat ut pengar till vänner vilket är resultatet av överföringarna som åklagaren visade. Han förklarade också att vissa av de stora summorna kom från spelvinster han tjänat in under den här tiden. Den 33 dagar långa rättegången mot Västeråsnätverket lider mot sitt slut. Sista förhandlingsdagen väntas hållas den 28 februari. Dela Dela

