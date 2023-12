Akuta krisen över för ishockeylaget Surahammars IF – det händer nu

Det behövdes hundratusentals kronor för att rädda säsongen för Surahammars IF. Och pengarna har kommit in. Sportchefen Jörgen Mähler har fått sällskap av en nystartad marknadsgrupp, som på bara några veckor lyckats håva in närmare 400 000 kronor i nya partneravtal. Därtill kommer pengar för TV-avtal, försäljning, nya sponsorer och entrébiljetter att ge ett tillskott på 150 000-200 000 kronor.

Dessutom drog man vinstlotten när Strömsbro missade att ta sig till Allettan, vilket gjorde att man i Hockeyettans fortsättningsserie bara behöver åka till Gävle för bortamatch istället för Kiruna. Mindre resekostnader med andra ord.

Får låna pengar av kommunen

I samma veva står det också klart att Surahammars kommun kommer att gå med på att låna ut 400 000 kronor till klubben, vilket gör att föreningen kan betala av sina nuvarande skulder.

– Vi vet att de sitter i en tuff situation och Surahammars IF är en väldigt bra ambassadör för kommunen. Det är inte så att vi skänker pengar utan vi lånar ut för att hjälpa dem i den tuffa situationen, säger kommunalrådet Johanna Olofsson (M).

Men även om den akuta krisen är överstökad finns problem kvar att lösa för att få en långsiktigt ekonomisk stabilitet i klubben.

I klippet berättar ordförande Therese Hennig bland annat om framtiden för Surahammars IF.