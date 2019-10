Västmanlands offentliga vårdcentraler ska drivas som en intraprenad

Det var i tisdags som regionstyrelsen beslutade att länets tolv offentliga vårdcentraler, från och med årsskiftet, ska drivas under ett och samma intraprenad.

– Det här tror jag kommer leda till flera positiva effekter. Dels kommer varje vårdcentral att få regera mer över sin egen verksamhet och sin egen ekonomi på ett tydligare sätt. Sen kommer man så klart vara en av tolv enheter under intraprenaden, men allt kommer att organiseras under bolagsliknande former, vilket är något helt annat än att vara under en förvaltning, säger Helena Hagberg (L), regionråd.

Värna konkurrensneutralitet

Bakgrunden till beslutet om intraprenad kommer från det arbete som regiondirektören lagt ner kring den stora omorganiseringen av hela hälso- och sjukvården som träder i kraft vid årsskiftet. En del i hans arbete har varit att titta på hur lagen om valfrihet i primärvården ska organiseras. I den översynen har man funnit skäl att separera den offentliga primärvården ifrån förvaltningen.

– Det främsta skälet till det här är konkurrensneutraliteten, som vi länge värnat om och som vi fortsättningsvis ska värna om. Men nu tar vi det lite från ord till handling när de offentliga vårdcentralerna nu kommer hanteras som om de vore under bolagsliknande former, säger Helena Hagberg (L).

Högström (M): ”Borde ta steget fullt ut”

Men oppositionsrådet Tomas Högström (M) är kritisk och tycker att vårdcentralerna istället borde drivas som aktiebolag. Han tycker bland annat att ansvarsrollen och fördelningen av över- och underskott hade varit tydligare om allt hade organiserats på det viset.

– Vill man leka affär, vilket man faktiskt skriver att man vill göra, man vill efterliknande de affärsliknande förhållandena, då borde man tagit steget fullt ut, säger han.

Vad blir skillnaden för patienterna? Hör politikerna i klippet.