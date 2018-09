En av lastbilarna körde in i den andra bakifrån och då den enas last var timmer spreds timmer över vägen. Hela E18 är nu avstängd och väntas vara det minst till klockan 11 enligt den preliminära prognosen av polisen. Trafiken leds om via mindre vägar i Arboga.

Två personer fick föras med ambulans till sjukhus, i nuläget oklart med vilka skador.