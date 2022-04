Förseningar och inställda tåg – så vanligt är det på sträckan Västerås–Fagersta–Ludvika

SVT Nyheter Västmanland har tagit del av statistik från Trafikverket över punktlighet och inställda tåg på sträckan Västerås–Fagersta–Ludvika under 2021. Enligt siffrorna ställdes 25 procent av alla planerade avgångar i båda riktningarna in, men statistiken är inte 100-procentig.

– Bland annat ersattes en del inställda tåg i slutet av förra året, och under hela januari 2022 med en annan tågoperatör som SJ beslutade att anlita. Men det syns inte i statistiken, eftersom de tågen fått nya tågnummer, säger Yujin Zhang, ansvarig för trafik och infrastruktur på Tåg i Bergslagen.

Problem med nedfallna träd

En bidragande orsak till inställda tåg under slutet av förra året var SJ:s byte av schemaplaneringssystem. Men även pandemin ledde till att flera planerade avgångar ställdes in, framförallt i början av 2021, efter överenskommelse mellan Region Västmanland, TiB och SJ. I många fall sattes ersättningsbuss in istället.

– Annars är de främsta anledningarna till att tåg ställs in på just den här sträckan fordonsproblem och nedfallna träd, säger Yujin Zhang på TiB.

I klippet: Så vanligt är det med förseningar och inställda tåg på Bergslagspendeln.