Genombrott på vita duken för Torpasonen

2018 var ett hektiskt filmår för Jesper Barkselius. Förutom den uppmärksammade ”Den blomstertid nu kommer” har han även hunnit med att spela baskettränaren Birger Sjöberg i Filip och Fredriks ”Tårtgeneralen” och ”Dansa först” av Rikard Svensson.

Gör alla ”stunts” själv

Filmen är gjord av filmkollektivet ”Crazy Pictures” i Norrköping helt utan ekonomiskt stöd från Svenska filminstitutet (SFI) eftersom de inte trodde på den, Det gjorde däremot de privatpersoner som sponsrat med nästan en miljon. Och kanske var det därför han fick göra alla ”stunts” själv i filmen, som till exempel spaka ett flygplan med instruktören liggandes, ur bild på golvet.

– Det var roligt men svårt att agera som Björn (rollfiguren) när Jesper var livrädd, he he he. Björn är ju en föredetta stridspilot, det var krångligt att få till det, säger Jesper Barkselius.