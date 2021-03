Om en hyresgäst matar djur på sin bakgård kan det bli ett problem för hyrsvärden, det menar Håkan Forsman på Hyresgästföreningen. Maten lockar till sig andra djur vilket orsakar saneringskostnader och skador på fastigheten.

– Det kostar tid och pengar om man får in skadedjur i sin fastighet. Råttor kan ta sig in i huset via rörsystemet och föröka sig, vilket blir väldigt otrevligt för de som bor där, säger Håkan Forsman.