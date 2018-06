Många fler nödsamtal vid midsommar

Nödsamtalen ökar vid midsommar. Så har det varit de senaste åren och även i år väntas 112-samtalen öka under midsommarnatten. Detta enligt färsk statistik som SOS Alarm har publicerat.

Förra året ringdes 1420 fler nödsamtal i hela landet än under en vanlig fredagsnatt, vilket innebär en ökning med 27 procent. I Västmanland kom det in 207 nödsamtal under midsommarnatten jämfört med 154 samtal under en vanlig fredagsnatt.

– Vid midsommar finns flera faktorer som ökar risken för akuta händelser. Många reser långa sträckor, dricker mer alkohol än vanligt, badar eller är på sjön. Dessutom har vi de traditionella faktorerna som ökar 112-samtalen; lön och möjligen vackert väder, säger Maria Khorsand, vd vid SOS Alarm.

– En sådan här helg är det extra viktigt att ta ansvar för sig själv och andra. Att hålla uppsikt över den som badar, använda flytväst på sjön och att ta extra god tid på sig på vägarna kan rädda både ditt och andras liv. Om olyckan är framme är hjälpen bara ett samtal bort vem du än är, var du än befinner dig. Vi arbetar intensivt den här helgen och all övrig tid för att bidra till ett tryggare Sverige för alla, tillägger hon.

Länet där 112-samtalen ökade mest i fjol är Kalmar.