Nya rattstölder i Västmanland – bil stals i Västerås

En ägaren till en BMW upptäckte att hans bil stulits från en adress på Barkarö utanför Västerås. Stölden tros ha skett någon gång efter 19-tiden på måndagskvällen.

Även två BMW-ägare i Hallstahammar anmälde i morse att rattarna i deras bilar stulits under natten. I det ena fallet hade rutan krossats, men i det andra fallet är det oklart hur tjuvarna tagit sig in i bilen. Polisen kommer genomföra en teknisk undersökning av bilarna under dagen.

I alla tre fallen saknas det än så länge vittnen.

Liga misstänks för stölderna

Sedan början av oktober har det skett flera stölder runt om i Västmanland av dyrare bilmodeller eller av tillbehör som rattar i bilarna. Polisen misstänker att det är internationella ligor som ligger bakom stölderna.

– Man kan inte per automatik säga att de här stölderna är en del av det. Men vi kommer låta utredarna titta på de här anmälningarna, det är inte alls omöjligt att de kommer omfattas också, säger Daniel Wikdahl, polisens presstalesperson på region Mitt.

Två personer har gripits

Enligt Johan Thalberg, presstalesperson hos polisen i Västmanland, fortsätter arbetet kring de internationella ligorna som polisen misstänker ligger bakom den senaste tidens stöldvåg av märkesbilar, rattar, krockkuddar och annan teknisk bilutrustning. Polisen vill inte gå in på vilka metoder man använder sig av i arbetet, men enligt Thalberg ligger man rätt i kartläggningen av av ligorna och det har gjorts två gripanden under förra veckan.

– En man stoppades på E18 med lasten full av rattar, cyklar och krockkuddar. Han är nu misstänkt för häleri. Några dagar tidigare greps en man i 30-årsåldern på Talltorp efter att allmänheten observerat honom och ringt in. I samband med att han greps med stulna krockkuddar upptäcktes flera bilar där rutorna krossats, säger Johan Thalberg.