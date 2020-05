Så påverkar coronakrisen den ordinarie vården i Västmanland

Sedan mitten av mars har delar av den ordinarie vården i Västmanland ställts in. Det beror främst på tre saker. Det har handlat om att regionen velat begränsa smittspridningen och ta in färre patienter på sjukhuset. Det har också handlat om att lösgöra personal som behövs för att vårda covid-19-patienter. Sedan har också den rådande bristen på skyddsutrustning tvingat regionen att prioritera utrustning på avdelningar där smittspridningen är extra stor, samtidigt som man fått skära ned på andra.

75 procent av de planerade operationerna har ställts in. Två tredjedelar av de icke akuta besöken skjuts fram. En del besöks genomförs men via videolänk. Cellproverna som till en början ställdes in har återupptagit verksamheten på halvfart. Mammografin likaså.

Viktigt att man dyker upp

Idag är alla verksamheter inom vården öppna men bedrivs med begränsad kapacitet. De allra sjukaste och mest akuta patienterna prioriteras.

– Därför är det oerhört viktigt att de som blir kallade till oss verkligen kommer på besöken. Jag vill också uppmana alla som undrar över ett inställt besök att kontakta mottagningen och få ett tydligt besked, säger Håkan Wittgren som är hälso- och sjukvårdsdirektör på regionen.

Planerar för normalläge

Samtidigt börjar regionledningen se ljuset i tunneln och har börjat fila på en plan över hur den ordinarie vården så sakteliga ska rulla igång igen.

–Vi vet inte hur det här viruset kommer att bete sig och det är svårt att säga exakt när det blir men vi planerar att vården successivt ska kunna återgå till ett normalläge under hösten och vintern, säger Håkan Wittgren.