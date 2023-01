Nära 50 dömda efter påskhelgens upplopp

”Väldigt många kollegor som blev skadade” – Hör Andreas Svahn, gruppchef för Örebropolisen om upploppen under påskhelgen.

399 poliser skadades under de våldsamma upploppen som ägde rum i flera städer under påsken förra året. Hittills har 47 personer dömts för i huvudsakligen grovt så kallat blåljussabotage och flera ytterligare åtal väntas under vintern.

– Det var väldigt många kollegor som blev skadade och som behövde vård, berättar Andreas Svahn, gruppchef vid Örebropolisen för SVT.