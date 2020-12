Radiovågor gjorde amerikanska diplomater sjuka

Det hävdar institutionen The National Academics of Sciences, Engineering and Medicine i en rapport, beställd av den amerikanska regeringen, rapporterar TT.

Personalen och deras familjer drabbades av öronsmärta, huvudvärk och yrsel, och en del andra problem. För många har problemen blivit bestående.

Enligt rapporten handlar det troligast om ”riktade, pulserande radiofrekvensenergier”, även om kommittén inte kan utesluta andra orsaker.

Pulserande radiovågor kan bland annat användas för att behandla trycksår.

Kallade hem diplomater

Minst 24 diplomater drabbades på den amerikanska ambassaden i Kubas huvudstad Havanna, något som ledde till diplomatiska kontroverser. USA övervägde ett tag att stänga ambassaden, men nöjde sig med att kalla hem halva den diplomatiska staben och att utvisade kubanska diplomater.

Även 14 kanadensiska diplomater på landets ambassad i Havanna insjuknade.