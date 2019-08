Rättsexperten: I dag får vi veta när domen faller

Artisten ASAP Rocky hade spelat på festivalen Smash i Stockholm när anhölls misstänkt för misshandel. De två senaste dagarna har fallet behandlats vid Stockholms tingsrätt.

Vad kan vi vänta oss av fredagen?

– Nu har man kommit överens om att hålla tidsplanen och bli klar under fredagen med förhandlingarna. Det är ingen som är intresserad av att detta ska dra ut på tiden – det eftersträvas att vara klart under fredagen. Vittnen kommer höras under morgondagen, bland annat de kvinnor som syns i ett av klippen men även ASAPs livvakt och en av målsäganden, säger Dennis Martinsson.

Vilka scenarion kan uppstå i dag?

– Det finns en möjlighet för domstolen att meddela utfallet redan under fredagen, men det ska vi inte förvänta oss på grund av den omfattande bevisningen. Den måste tingsrätten få tid att gå igenom i lugn och ro.

När faller domen?

– Inom två veckor, räknat från fredag. Men det kan bli tidigare. Under fredagen får vi svar på när domen kan tänkas komma.

Vad är ett vanligt förekommande straff för denna typen av fall?

– Lite förenklat kan man säga att utgångspunkten inom svensk rätt för ett brott med lågt straffvärde, cirka ett år, är att hitta en dom som inte leder till fängelse. Huvudregeln är villkorlig dom. Men undantag finns – om brottet är av sådan karaktär att det borde leda till fängelse kan det bli utfallet. Misshandel är ett sådant brott, som anses leda till fängelse. Men det är svårt att säga något exakt om. Det beror på personliga omständigheter kring de tilltalade.

Kommer ASAP Rocky sitta häktad under tiden han väntar på dom?

– Ja, det är ett alternativ. Men ett annat är att han släpps fram till dess att domen meddelas utan att det säger något i skuldfrågan. Men det kan tyda på att domstolen kan frikänna honom helt eller döma en villkorlig dom, säger Dennis Martinsson.