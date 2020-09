Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd I sommar har fler ansökt om skilsmässa än tidigare, så gör du för att inte bli en del av statistiken. Foto: Janerik Henriksson/TT/SVT

Lista: 5 tips från psykologen – så räddar du relationen

Sommarsemester och en lång period i hemmet under pandemin kan innebära en extra press på relationen. Under pandemins första halvår har fler ansökt om skilsmässa än vad som är vanligt under samma tid ett normalt år. Samtidigt är hösten den tid på året då flest svenskar väljer att gå skilda vägar. Men enligt psykologen Björn Hedensjö finns det sätt att rädda relationen.

Ett tips är att gå emot snål- och surimpulserna, säger han. De flesta som varit i långa relationer kan känna igen att man lätt blir snål och sur mot sina partner, och då kan det vara bra att öva på att aktivt gå emot impulserna. – Om du märker att du är på gång att automatiskt muttra över disken, lämna rummet, räkna till 20 och fundera på om det verkligen är något du vill ta upp. Ta del av alla tips för att hålla ihop relationen i videon ovan. Dela på Facebook Dela på Twitter

