Demonstrationerna utökas i Oslo – aktivister bärs bort av polisen

Demonstrationerna i Oslo utökades ytterligare under onsdagen.

– Vi har sagt vi stänger ner staten Norge, departement för departement. I dag har vi även blockerat Klimat- och miljödepartementet och Närings- och fiskeridepartementet, säger Ella Marie Hætta Isaksen, som är talesperson på plats, till NRK.

Från början demonstrerade framför allt samiska ungdomar från Nuorat och Natur of Ungdom. Sedan dess har flera andra tillkommit, däribland Greta Thunberg.

Protesterar mot vindkraft

De har satt sig vid ingångarna till departementen för att hindra människor att ta sig in. Departementet har redan sedan tidigare uppmanat anställda att arbeta hemifrån på grund av demonstrationerna.

Demonstranterna kräver att vindkraftverken på Fosen i Tröndelag monteras ner. Norska Høyesterätt, motsvarande Högsta domstolen, har slagit fast att vindkraftparken strider mot urfolksrättigheter. Men trots det står hela vindkraftparken kvar mer än 500 dagar efter domen.

Flera aktivister blockerade ingångar till departementsbyggnaderna i Oslo. Foto: Alf Simensen/TT

Polisen: Vi lyfter bort dem

Polisen har under morgonen burit bort flera aktivister.

– Vi har övervägt flera alternativ, om det finns andra ingångar som kan användas. Men vi har sett att det inte är möjligt att upprätthålla verksamheten fullt ut på departementen om vi inte avlägsnar dem, säger polisens insatsledare Tore Barstad til NRK.

Hon fortsätter:

– Vi kommer att uppmana dem att avlägsna sig friviligt, annars får vi lyfta dem därifrån.

Ministern ställer in resa

Olje- och energiministern Terje Aasland försökte under tisdagen bjuda in aktivisterna till ett möte. Men de vägrade prata med honom. Enligt NRK har de sagt att de framöver enbart vill prata med statsminister Jonas Gahr Støre (AP) som just nu befinner sig på Svalbard.

Terje Aasland har ändå ställt in en planerad resa till Storbritannien. an skulle ha åkt tillsammans med det norska kronprinsparet under onsdagen men stannar kvar i Oslo.

”På grund av det pågående arbetet med Fosen-ärendet så har olje- och energiministern valt att omprioritera i sin kalender”, skriver departementet i ett uttalande.