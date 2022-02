FNs specialrapportörer: En gruva i Gállok hotar rennäringen och områdets ekosystem

Debatten och och mobiliseringen kring Gállok inför beslutet om bearbetningskoncession för Kallak norra fortsätter.

Under torsdagen släppte alltså OHCHR skrivelsen där man råder Sverige att säga nej till en gruva utanför Jokkmokk. De pekar på att dammpartiklar innehållandes tungmetaller skulle påverka naturen och vattenkällor negativt.

Man hänvisar även till konsultationsordningen och menar att Sverige bör säga nej i det här fallet för att stärka relationen med urfolket samerna.

”While the law is not yet in force, we call on Sweden to construct future good-faith relations with indigenous peoples at the national level, based on recognition of their cultural heritage and traditional livelihoods”.

Det är specialrapportören för urfolksfrågor och specialrapportören för mänskliga rättigheter och miljö som skriver under den här skrivelsen.

Specialrapportörerna skriver för OHCHR, som har huvudansvaret för arbetet för mänskliga rättigheter inom FN.

67000 underskrifter ska överlämnas

Det är inte bara FN som agerar. Vid lunchtid under fredagen kommer nätverket Gruvfritt Jokkmokk överlämna det öppna brev som aktivisten Tor Tuorda har skrivit, tillsammans med 67 000 namnunderskrifter.

Sáminuorras ordförande Sara Elvira Kuhmunen, Sametingets talman Daniel Holst och författaren Mats Jonsson ska överlämna dem till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och regeringen.

SVT Sápmi kommer vara på plats.

Beowulf mining ska lämna in yttrande

Även Beowulf mining har under torsdagen skickat ett pressmeddelande. De framför att de kan samexistera med rennäringen. De skriver att man tror att det i Gállokområdet kan finnas malm för brytning i 30-40 år, alltså även utanför det område man nu söker bearbetningskoncession för.

”Det finns inga exempel på att ett rennäringskooperativ i Sverige har blivit ohållbart till följd av gruvdrift”, skriver Beowulf mining.

Gruvbolaget har fått möjlighet att yttra sig på de senaste yttrandena som kommit in till regeringen.

De har på sig fram till den 14e februari att göra det.