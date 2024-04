Urfolksungdomar i fokus på FN:s forum: ”Visar att de bryr sig”

Nils Joel Partapuoli från Sáminuorra deltar för första gången och han tycker att det ska bli spännande.

– Det är mycket folk här, det är mycket som händer och det kommer att bli mycket jobb, säger han.

FN:s permanenta forum för urfolksfrågor arrangeras för 23:e gången och pågår mellan 15-26 april där urfolksrepresentanter från hela världen samlas.

Temat för i år är ”Enhancing Indigenous Peoples’ right to self-determination in the context of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: emphasizing the voices of Indigenous youth”.

Att urfolksungdomar är i fokus tycker Nils Joel Partapuoli är bra.

– Det visar att de med makt bryr sig om vad vi yngre har att säga, säger han.