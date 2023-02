Vuosttas gilvaleaddjit válljejuvvon Melodiijafestivála loahppagilvui

Dál leat vuosttasgilvaleaddjit válljejuvvon melodiijafestivála loahppagilvui Stockholmmas. Vuosttas oassegilvvut lágiduvvo dán vahkkoloahpa Scandinaviumas, Göteborggas. Dat geat besse loahppagilvui leat Jon Henrik Fjällgren, Arc north feat. Adam Woods lávlagiin ”Where are you (Sávežan)” ja Tone Sekelius ”Rhythm of my show”.

– Mu nieida geahččá vissásit ganjalčalmmiiguin dál, lohká Jon Henrik Fjällgren.