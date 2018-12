Se ett smakprov på Luciatåget i Skansen

Runt om i landet kommer tusentals Luciatåg skrida fram och framföra sånger under dagen. Ta fram lussebullar och pepparkakor, ta del av julstämningen och kolla in på Morgonstudion där Skansens Luciatåg framförde sånger under morgonens sändningar.

Se Luciatåget framföra en sång i videon ovan.

