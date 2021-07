Kraftig brand i fabrik i Stockholm

En kraftig brand i den gamla kolsyrefabriken vid Liljeholmen i södra Stockholm spred rök över stora delar av huvudstaden natten mot lördagen.



Larmet om branden i fabriken i Gröndal kom vid 23-tiden. Stora lågor slog upp ur byggnaden. Det är oklart vad det var som orsakade storbranden.



Under stora delar av natten kunde lågor ses genom byggnadens övervåning. Det stod tidigt klart att byggnaden inte skulle gå att rädda, och brandmännen lät den brinna under kontrollerade former, där man riktade fokus mot att skydda närliggande byggnader.