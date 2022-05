Musk: Trump välkommen till Twitter

Om hans förvärv av Twitter går igenom har Elon Musk för avsikt att ta bort avstängningen av USA:s expresident Donald Trump. Det meddelar Musk under en intervju på FT:s ”Future of the Car”-konferens enligt CNBC.

– Permanenta avstängningar borde vara extremt sällsynta och reserverade för konton som är botar, scam- eller spamkonton, sade Teslagrundaren Musk.

Twitter stängde av Trump permanent i januari 2021 efter stormningen av kongressbyggnaden, på grund av ”risken för fortsatt uppvigling till våld”.

Trump hade då över 80 miljoner följare på mikrobloggen.