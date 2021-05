De senaste siffrorna från EU:s smitt- skyddsenhet (ECDC) landar för svensk del på 577 fall per 100 000 invånare under de två senaste veckorna. Sverige har nu det högsta antalet nya covid-19-fall per invånare i EU.

Närmast efter följer Litauen på 563 fall följt av Cypern på 522. De tre länderna är nu de enda som ligger i EU:s mörkröda zon med över 500 fall per 100 000 invånare.

Lägsta antalet nya fall i EU har nu Malta med endast 25 nya fall per 100 000 invånare de två senaste veckorna.