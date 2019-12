Tele 2-kunder kan mista TV4 och C More

Natten till den elfte december riskerar TV4-kanalerna och streamingtjänsten C More att släckas ned för Tele 2:s kunder. En tredjedel av svenska hushåll riskerar att drabbas.

Till Expressen säger Tele 2:s vd Anders Nilsson att allt tyder på att de kommer tvingas släcka kanalerna.

I början av december köptes Bonnier broadcasting, som äger TV4 och C More, av Telia. Samtidigt är avtalet mellan TV4/C more och Tele 2 på väg att gå ut. Enligt Tele 2 – som äger Com hem och Boxer – har varken TV4/C More eller Telia velat ”förhandla seriöst”.