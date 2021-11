WHO: Vaccin räddade 470 000 européer

Enligt en studie från WHO och European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) har 470 000 liv räddats i Europa bland personer som är 60 år och äldre sedan vaccinationsstarten.



-Covid-19 har krävt en förödande dödssiffra i vår region, men vi kan nu kategoriskt säga att utan vaccin som ett verktyg för att begränsa denna pandemi skulle många fler ha dött, säger WHO:s Europachef Hans Kluge.



Sedan december 2019 har över 1,5 miljoner covid-19-relaterade dödsfall registrerats i de 33 länder som ingår i WHO:s europeiska region.