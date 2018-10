SVT:s politikreporter Elisabeth Marmorstein. Foto: SVT

Ställ dina frågor om politiken – Marmorstein svarar

SVT:s politikreporter Elisabeth Marmorstein svarar klockan halv tre på era frågor om regeringsbildningen i en direktsändning på SVT Nyheter.

Du kan redan nu mejla in dina frågor och du har även möjlighet att skicka in dina frågor under pågående sändning