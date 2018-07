Donald Trump kallar Rysslandsutredningen för häxjakt

Redan inför mötet mellan de båda ledarna var det stort fokus på frågan om Rysslands inblandning i det amerikanska valet. Och mycket riktigt ägnades också en stor del av det i den tv-intervju som Fox News gjorde med USA:s president Donald Trump, strax efter att toppmötet var avslutat.

– Det här har slagit in en kil mellan oss och Ryssland, säger Donald Trump.

Trump skräder inte orden när det kommer till den utredning som leds av specialåklagaren Robert Mueller och som nu tittar på huruvida det förekommit rysk påverkan eller inte. Han kallar både de inblandade och själva utredningen för bluff.

”Det är en häxjakt”

Det var i förra veckan som tolv ryska underrättelseagenter åtalades i USA för att ha gjort dataintrång på Demokraternas partinätverk under just valrörelsen 2016. Frågan har därför än en gång blivit högaktuell. Men under måndagens möte slog de båda presidenterna ifrån sig anklagelserna.

– En av de första sakerna president Putin sa var att det är skamligt – eftersom vi skulle kunna göra så mycket annat bra, säger Trump till Fox-reporter Sean Hannity.

President Trump är tydligt less på utredningen och menar att det, enligt honom, finns viktigare frågor att fokusera på. Han tog som exempel upp eventuella humanitära insatser i bland annat Syrien, men också säkerheten kring kärnvapen. Enligt Donald Trump är det den viktigaste, och största frågan.

– De slog in en falsk kil, det är en häxjakt, en riggad uppgörelse. Det är verkligen en skam, säger Donald Trump.

”Det var riktigt dåligt fem timmar sedan”

Toppmötet har väckt starka reaktioner och på hemmaplan kritiseras Trump för hans agerande mot Putin. Men presidenten själv är hoppfull inför framtiden.

– Jag tycker det gick toppen i dag, men det var riktigt dåligt för fem timmar sedan. Jag tror vi verkligen hade ett potentiellt problem, säger Donald Trump innan intervjun rundas av.