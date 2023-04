16-åringen i USA gick till fel adress – blev skjuten

Det var på torsdag förra veckan som 16-åriga Ralph Yarl blev skjuten i Kansas City. Yarl hade blivit ombedd att gå och hämta sina två yngre syskon som varit hemma hos en kompis – men råkade gå till ett hus som låg på gatan bredvid.

När dörren öppnades blev han skjuten av husägaren. Enligt fallets åklagare sköts han först i huvudet, och ramlade då till marken. Efter det blev han skjuten ännu en gång, då i armen.

16-åringen överlevde, och har nu återvänt hem efter att ha blivit vårdad på sjukhus. CNN uppger att en familjemedlem meddelat att han mår fysiskt bra, men att ”det trauma han måste utstå och överleva är ofattbart”.

Åklagaren: rasistiskt motiv

Den 84-åriga gärningsmannen blev efter händelsen omhändertagen av polisen, men fick återvända hem samma kväll.

Gärningsmannen är vit medan Yarl är svart. Familjens advokat menar att detta var avgörande för frigivningen. Advokaten säger till CNN att det är otänkbart att gärningsmannen skulle frigivits samma kväll om rollerna var ombytta: ”den här medborgaren gick hem och sov i sin säng efter att ha skjutit en ung svart kille i huvudet”.

Åklagaren säger i ett uttalande att handlingen var rasistiskt motiverad, rapporterar New York Times. Under måndagen meddelades att gärningsmannen åtalas för flera brott, han riskerar nu livstids fängelse om han döms.

Väckt starka reaktioner

Fallet har fått mycket uppmärksamhet lokalt, runt om i USA, och även i sociala medier. CNN uppger att många lokalbor demonstrerade utanför gärningsmannens hus under helgen innan åtalet väckts. Demonstranterna ropade ”Black lives matter” och hade bland annat med skyltar med texten ”Ringing a doorbell is not a crime”.

Även stadens borgmästare har reagerat på händelsen. New York Times återger att han under en intervju sagt: ”Kan man inte knacka på dörren om man är svart? Det är nästan som att man inte kan existera”.

Vita huset meddelade måndag kväll att president Biden har talat med tonåringen, och önskat honom en snabb återhämntning.