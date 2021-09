De åtalas för terrordåden i Paris

På onsdagen inleds rättegången efter dåden där 130 personer dödades.

Bland de åtalade finns främst Salah Abdeslam (född 1989), som är fransk medborgare av marockanskt ursprung, men uppvuxen i Belgien. Abdeslam var på plats i Paris under dåden och tros bland annat ha kört tre självmordsbombare till fotbollsarenan Stade de France.

Hans bror Brahim var en av de terrorister som under kvällen sköt vid barer och caféer i Paris och sedan sprängde sig själv i luften utanför en restaurang.

Kanske var det tänkt att Salah också skulle gjort samma sak. Men i stället flydde han hem till Bryssel, där han till sist infångades under våren 2016.

I Belgien har han redan dömts till 20 års fängelse för terrorbrott i samband med gripandet.

Svensk åtalad

En annan av de åtalade är svenske Osama Krayem (född 1992), som bland annat kopplats till den plats i Bryssel där förövarna tros ha tillverkat sina självmordsbomber.

Krayem, som kom tillbaka till Europa under hösten 2015 efter att ha stridit för terrorgruppen IS i Syrien, inväntar även rättegång för sin delaktighet i terrordåden i Bryssel den 22 mars 2016. Den rättegången väntas starta först under 2022, då man först vill vänta in rättegången i Paris.

Krayem utreds även separat för delaktighet i ett omtalat bestialiskt mord på en tillfångatagen pilot från Jordanien i januari 2015.

Fem tros vara döda

Sex av de anklagade ställs inför rätta i sin frånvaro. En sitter i fängelse i Turkiet, medan fem andra redan tros vara döda.

I de senare gruppen ingår två franska bröder som ska ha gjort den bandinspelning där IS tog på sig dådet, samt belgisk-marockanske Ousamma Atar (född 1984), som utpekats som den som planerade dåden i både Paris och Bryssel.

Atar, med bakgrund i terrorgruppen al-Qaida och tidigare fängslad i det ökända Abu Ghraib i Irak, anses ha dött i Syrien i november 2017 i en flygräd från den internationella anti-IS-koalitionen.

Merparten av de åtalade riskerar fängelse i mellan 20 år och livstid.