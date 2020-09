Över 200 personer evakuerade med militärhelikoptrar

Den så kallade Creek-branden i Kalifornien har spridits snabbt sedan den startade i fredags.

Under helgen började branden röra sig i riktning mot campingområden i Sierra National Forest, något som ledde till att ett hundratal personer inte kunde ta sig därifrån, samtidigt som branden snabbt närmade sig.

214 personer och elva djur har evakuerats i militära helikoptrar från området, rapporterar San Francisco Chronicle. Två helikoptrar flög fram och tillbaka i sex omgångar för att evakuera de som var fast i det eldhärjade området.

”Svårt att andas”

Den första gruppen evakuerades från utflyktsmålet Mammoth Pool reservoir. Ett 20-tal personer har förts till sjukhus med bland annat brännskador och brutna ben, två av dem är allvarligt skadade. De som inte fördes till sjukhus blev omhändertagna av militär personal.

– Röken kom från ingenstans och slog emot oss. Vi försökte täcka våra ögon och munnar och ducka, men det var svårt att andas. Det kändes som om vi satt inne i en ugn, säger Saul Hernandez, en av camparna som evakuerades från platsen, till San Francisco Chronicle.

Extremt svåra förhållanden

”Jag känner inte till att någon akut evakuering via luften i den här storleken har gjorts i USA tidigare. Otroligt”, skriver Daniel Swain, klimatforskare vid University of California, på Twitter.

”Det är väldigt tur att det här var ett alternativ. De meteorologiska förhållandena under den här evakueringen måste ha varit extremt svåra”, fortsätter han.

En värmebölja har dragit in över Kalifornien under helgen, något som har fått Creek-branden att spridas mycket snabbt. Under söndagen härjade 23 olika skogsbränder i delstaten.