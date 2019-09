Stephanie Clifford och Donald Trump. Foto: ABC/AP/TT

Åklagare begär ut Trumps deklarationer

En distriktsåklagare i New York har lämnat in en stämningsansökan för att få ut såväl president Donald Trumps självdeklaration som hans företags deklarationer, rapporterar New York Times.

Åtgärden görs mot Trumps revisionsbyrå Mazars för att få ut de senaste åtta årens deklarationer. Handlingarna utgör en del av åklagarens utredning om presidenten eller någon i hans familj varit delaktiga i betalningar till porraktrisen Stephanie Clifford, även känd som Stormy Daniels, för att hålla tyst om påstådda affärer med Trump. Advokaten dömdes till fängelse Trumps förre advokat Michael Cohen dömdes 2018 till tre års fängelse för att under valrörelsen 2016 ha betalat kvinnor, bland andra Clifford. Åklagarna försöker utreda om Trumps bolag har bokfört utbetalningarna som juridiska utgifter. I delstaten New York är det ett brott att uppge falska uppgifter i deklarationen, men det blir bara åtalbart om åklagare kan visa att uppgifterna ges för att dölja ett annat brott. Har inte offentliggjort deklarationen I USA är det tradition, men inte lag, att presidenter, presidentkandidater och vicepresidentkandidater offentliggör sina självdeklarationer. Trump har hittills hållit sina deklarationer för sig själv, vilket har eldat på spekulationer om hans inkomster och förmögenhet. Trump har tidigare i federal domstol överklagat andra försök att få ut hans deklarationer, bland annat när Demokraterna i kongressen har försökt få ut dem. Enligt New York Times kan det bli svårare för Trump och hans advokater att överklaga försöken i en brottsutredning på delstatlig nivå. Dela Dela

