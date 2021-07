Tiktok tar i med hårdhandskarna – marknadsföring av finansiella tjänster förbjuds

Intresset för aktier och investeringar har varit oerhört stort under pandemin, och detta intensiva intresse har också varit tydligt bland yngre – som är precis den grupp som i störst utsträckning använder appen Tiktok.

”Vi ser en enorm mängd av innehåll på TikTok, vanligtvis från okunniga kommentatorer, som lockar in följare med löften om rikedom, men som i själva verket tjänar pengar på att människor registrerar sig via affiliate-länkar” sade Martin Bamford, finansiell planerare, till Financial Times.

Flera har larmat att ungdomar luras med olika mer eller mindre bluffartade bli rik snabbt-löften.

Och nu verkar Tiktok vilja få slut på detta.

I sitt uppdaterade policydokument skriver de att ”all branded content som gör reklam för finansiella tjänster och produkter är förbjudna”. Kryptovalutor, forex trading och handelsplattformar är exempel på sådant som innefattas av förbudet.

”Yngre ska inte utsättas för sånt”

Mohammed Salih, som arbetar på Aktiespararna och har Instagramkontot ”Mohammeds väg till miljonen”, välkomnar Tiktoks beslut.

– Jag tycker inte yngre ska behöva utsättas alls för sånt här. Förbudet mot reklamen kommer skydda de här yngre människorna, säger Mohammed Salih.

I videon ovan berättar Mohammed Salih hur kinesiska statens syn på kryptovalutor kan ha påverkat beslutet, och ifall han sett någon förändring på Tiktok efter beslutet om förbudet fattades.