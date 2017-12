Spela Många amerikaner ovana vid den kraftiga kylan. Nyårsfirande ställs in på flera platser. Foto: TT

Amerikanska städer ställer in nyårsfirande efter köldchock

Snön och det kalla vädret har överraskat flera platser i USA. Från delstaterna New England till Texas väntas temperaturerna under nyår bli mellan 20 och 40 grader kallare än normalt och på flera platser ställs nu nyårsfirande utomhus in.