Ann Linde: ”Får inte glömma att nästan 14 000 människor har dött”

På agendan har hon både haft vapenvilan och den humanitära situationen i östra Ukraina. En situation som hon beskriver som mycket svår.

– Konflikten utgör ett av de största hoten mot den europeiska säkerhetsordningen och de principer som alla OSSE:s deltagande stater har kommit överens om, säger Ann Linde.

Första fredsplanen skrevs under 2014

Kriget i östra Ukraina började i april 2014 då beväpnade män tog över kontrollen över polismyndigheter i Luhansk, Donetsk och Charkiv. Separatisterna, som stöds av Ryssland både militärt och ekonomiskt, kontrollerar i dag området kring Donetsk, Luhansk samt en ca 150 kilometer lång del av Ukrainas gräns mot Ryssland.

Under den här tiden har Ryssland flera gånger sänt in trupper i området för att bistå separatisterna. Den första fredsplanen, Minskavtalet, skrevs under i september 2014, ett andra avtal skrevs under 2015. I princip står det att eldupphör ska råda och att båda sidor ska dra tillbaka sina tunga vapen.

Inget avtal har än så länge fungerat

Avtalen har hittills inte fungerat. Fler än 13 200 personer har dött som en följd av kriget, varav flera tusen civila. I dag träffade Linde både utrikesminister Dmytro Kuleba och president Volodymyr Zelenskyj för att tala om vad OSSE kan göra för fredsförhandlingarna.

