Ännu en kraftig tyfon drog in över Japan – minst två döda

Ännu en tyfon har drabbat Japan. Regn och hårda vindar har på lördagen dragit in över centrala delarna av landet och orsakat översvämningar och skyfall. Staden Shizuoka, sydväst om huvudstaden Tokyo, har drabbats särskilt hårt. Två personer ska ha dött i ovädret, rapporterar Reuters med hänvisning till lokala medier.

Runt 120 000 hushåll var under en period under lördagen utan el på grund av ovädret. Senare under dagen hade merparten av hushållen återfått strömmen.

I måndags dödades minst två personer och flera skadades när tyfonen Nanmadol drog in över landet på söndagen. Det beskrivs som den värsta tyfonen på decennier i Japan.